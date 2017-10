Rahulolu aasta ametis olnud presidendiga uuris Kantar Emor tänavu oktoobris ligi 1200 15–74-aastaselt inimeselt ning selgus, et koguni 72,5 protsenti leidis, et Kaljulaid on oma ametis hästi või väga hästi hakkama saanud, kirjutab Postimees.

Aastaid Luxembourgis töötanud Kaljulaid ei ole jäänud rahvale kaugeks. „Juba oma esimeste külaskäikude ajal paistis Kaljulaid silma varasematest presidentidest mõnevõrra erinevate valikutega. /---/ Maakondades on Kaljulaid presidendina tere öelnud nii erinevatele ettevõtjatele, poliitikutele, kohaliku kogukonna liikmetele ning teistele karvastele ja sulelistele. Kaljulaidi kirjeldatakse vahetu suhtlejana. Näiteks Raplamaal asuva Valtu küla elanik Ülle Laasner ütles Naistelehele, et Kaljulaid oli visiidi ajal justkui oma küla tüdruk, kellega vaadati koos pilte.“

Näiteks külastas president Ida-Virumaa naiste tugikeskust-varjupaika. Järgmisest sisevisiidist, mis viis ta Tartu- ja Jõgevamaale, mäletatakse tänaseni, et president ei ööbinud mõnes ülikoolilinna luksushotellis, vaid sootuks raudtee ääres hostelis.

„Kersti Kaljulaid on alustanud oma põhiseadusliku rolli täitmist kadestamisväärselt hoogsalt. Oma eelkäijale Toomas Hendrik Ilvesele teeb töisest reisilustist innustatud Kaljulaid kindlasti silmad ette. Esimese ametiaasta jooksul on istuv proua presidendi juba 23 korda kodumaa tolmu jalgelt pühkinud, et raja taga Eestit igati vääriliselt esindada. Ilves jääb sellest oma esimese ametiaja käima jooksmise ava-aastal rohkem kui kolmandiku võrra maha, skoorides vaid 16 välisvisiiti,“ kirjutas Õhtuleht 7. oktoobril 2017 ilmunud artiklis.