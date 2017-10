Lääne-Virumaal Vinni vallas elav kolme alaealise lapse isa väidab, et kahel viimasel päeval võis Starmani lastekanalil näha multikate ja muu lastepärase asemel pornofilme. Pereisa kinnitab, et tema pole pornokanaleid tellinud ning talle on arusaamatu, kuidas lastekanalisse on sattunud Hustler TV. Starmanist aga ei ole suudetud senini tema kaebusele reageerida.

„Laps rääkis eile mingit imelikku juttu, aga me ei pööranud sellele tähelepanu. Mingi tädi olevat onu käest ata-ata saanud, kuna tädi oli paha olnud. Aga kui täna laps uuesti rääkis, siis vaatasime, et lasteprogrammi peale oli pandud pornokanal,“ selgitas Alar, kelle peres kasvab kolm last vanuses kolm kuni 16 aastat.

Mees ütles, et Starmani poole pöördudes sai ta vastuseks, et oli olnud mingi leviprobleem, kuid Starmanis sellele väga tähelepanu ei pööratud. „Aga ega see ju normaalne ei ole tegelikult,“ on pereisa mures. Ta kinnitas, et olukord oli muutumatu ka neljapäeva õhtul – ikka tuli porno sisse.