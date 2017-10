Endine ETV juht ja praegune teleõppejõud Hagi Šein ei oska öelda, kas kahe saatejuhiga uudistesaade on parem ühe saatejuhiga variandist. „Eks ole olnud nii ja naa, ei saa üheselt öelda, et üks on parem kui teine,“ arutleb Šein. „Kui jätta kõrvale majanduslik aspekt – üks on odavam kui kaks – siis kahe saatejuhiga on programm vaheldusrikkam, on naishääl ja meeshääl ning saade tuleb paindlikum. Samas peab teadma, kuidas muutub kogu saate struktuur. Võib-olla lisandub sinna intervjueerija, võib-olla veel mingid saateosad ja siis piisab ühest saatejuhist.“

„Las reformijad proovivad,“ ei ütle ERRi siseelust eemal olev Šein praeguste sündmuste kohta midagi. „Praegu on ERRi juhtkonda tulnud palju uusi inimesi ja küllap see peab tooma ekraanile mingid muutused.“

Kerli Dello pihtimus

Endise ERRi uudistetoimetaja Kerli Dello jaoks sai mõõt täis juba varem. Facebookis kirjeldab Dello põhjalikult ja detailselt, et temaga käituti inetult. Järgnev Facebookis ilmunud tekst on avaldatud Kerli Dello loal.

Kerli Dello: „Kenal kevadpäeval tuli minu juurde üks tunnustatud selle maja produtsent ning pakkus saatejuht/toimetajana teha üht vahvat suvist saadet kalameestest ja nende elust (hiljem sai saate nimeks „Mehed ja mõrrad“). Võtsin pakkumise vastu, sest teadagi, ETVs töötades peab sul olema mitu projekti, et ellu jääda.

Kui produtsent läks kepseldes juhtkonda oma meeskonnast teavitama, öeldi talle ühe juhatuse liikme poolt, et Dello ei juhi seda saadet. Toimetajana, palun, aga mitte saatejuhina. Küsimusele „miks?“, vastas toonane ülemus, et Dello ei ole selle saate jaoks piisavalt intelligentne.

Mu sees läks midagi katki ja pind kõikus jalge all, sest ma ei teadnud enam, kui madalalaubaliseks mind seal majas päriselt peetakse. Mina, kes ma olin AK uudisteankur, kes ma olin hommiku-uudistes, kes ma suutsin puusalt ka spordiuudised ära teha.

Hästi, võtsin vähese intelligentsuse omaks ning jätkasin (saate tegin toimetajana). Tol suvel pakkus minu hea sõber (praeguseks samuti ERRist lahkunud), et sõidaksime koos septembri esimesel nädalal puhkama. Kuna mul oli asendus olemas, kes alati pakkus, et ta tahaks rohkem teha, sest kord nädalas on vähe, ei näinud ma probleemi ja ostsime piletid sajusaartele. Muutsin oma puhkust vastavas internetikeskkonnas ja siis läks millekski, milleks ma valmis ei olnud.

Helises telefon. Teisel pool oli minu vahetu ülemus, kes röökis (kasutan julgelt endiselt seda väljendit) telefoni: „Kuidas sa võtad endale ülbuse arvata, et sa võid hooaja sees puhata?“

Säilitasin tasakaalukuse ja püüdsin selgitada, et ma pole 10. aasta jooksul mitte kunagi hooaja sees puhanud, ma pole kunagi haiguse pärast puudunud, mul on asendaja, kes meeleldi on ühe nädala minu eest, kas see ikka on nüüd nii suur probleem? Oli. Mul ei lubatud minna, kästi piletid maha müüa ja tööl olla.

Kirjavahetus läks inetuks, palusin kokkusaamist. Olin enda sees kurbusega tõdenud, et mul ei ole oma elu, ma pole piisavalt intelligentne tegemaks mingeid projekte, ma pole kellelegi päriselt vajalik.

„Vaibal“ võtsid mind vastu Terevisiooni tollane produtsent, minu otsene ülemus ja juhatuse liige, kes minu intelligentsustaseme skaala oli varem paika pannud. Viimane vabandas minu ees. Vabandas siiralt ja ma võtsin selle vastu. Edasi aga algasid rünnakud.

Kui ma nägin, et kompromissi ei saavutata (ma OLIN valmis puhkusest loobuma, see ei olnud eluline küsimus), sain aru, et mina olen mina. Minu elu üle otsustan mina, seda ei tee keegi teine. Ja ma ütlesin: „1. juunist panen ma avalduse lauale, Terevisiooni hooaja teen lõpuni ja 1. juulist olen läinud.“

Nüüd järgnes juba piinlik. „Kuhu sul minna on?!? Erakanalitest tahavad kõik meile tulla, sest meil on siin stabiilsus!“

Vabandust, aga teie kuradi stabiilsust ma endale auto kütusepaaki ei pane. Te ei anna mulle lisatööd, sest ma pole piisavalt intelligentne, te reguleerite minu eraelu, te suhtlete minuga käskiv/karjuval toonil. Ma ei ole nõus. Ma tahan ELADA. Mul on ainult üks elu ja kui see läbi saab, ei ole mitte midagi.

Samuti ähvardati mind konkreetselt: kui ma kavatsen avalikkusele öelda, et mind solvati ja ei lastud puhata kui mina seda tahtsin (mis päeva lõpuks ei olnudki enam oluline), siis nad teevad mu maatasa. Kuidas täpsemalt, jäi selgusetuks.