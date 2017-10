Viimastel päevadel on Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses aset leidnud sündmused, mis on kajastamist leidnud ka Eesti meedias. ETV "Aktuaalse kaamera" uudisteankur Astrid Kannel küsis ERRi juhatuse liikmelt Erik Rooselt, miks on tekkinud selline olukord, et teised väljaanded kirjutavad ERRist - ilmselgelt on midagi valesti.

"Seda võib võtta mingis mõttes ka komplimendina, et kogu meie tegevus on teravdatud tähelepanu all ja see on mõistetav," ütles Erik Roose. "See on pigem tunnustus ja hinnang sellele, et me ei tohi kuskil libastuda. Aga mulle tundub, et see paneb meile kohustuse, et me igapäevaselt oma tööd kõik ühe meeskonnana teeks veelgi paremini, teeks Eesti parimaid uudiseid ja parimat ajakirjandust," kommenteeris Roose, vastates Astrid Kanneli küsimusele.

Kui Kannel väitis, et ERRist ei ole viimastel päevadel kirjutatud just häst, vastas Roose: "Ma siiski loodan, et meie meeskond tegelikult on ühtne, tubli, Eesti parim, kui soovite," keerutas Roose.