Somaalia pealinnas Mogadishus näeb palju punaste pearättidega inimesi. Punasest rätist on saanud protesti sümbol, millega inimesed näitavad üles protestivaimu terrorirühmituse al-Shababi vastu.

BBC kirjutab, et tänavatel kõnnivad punaste rättidega mitte ainult tavalised inimesed, vaid ka politseinikud, isegi poliitikud. Ümber pea seotud rätt sümboliseerib laupäeval pommiplahvatuses hukkunud inimeste verd.

Mogadishus kogunesid tuhanded inimesed al-Shababi vastu meelt avaldama. See on märkimisväärne, sest varem on terrorirühmituse vastu korraldatud vaid väikesi proteste, hirmus, et kättemaks saab olema verine. Kuid nüüd on hirmust saanud viha.