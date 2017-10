USA räpikuulsust Nellyt vägistamises süüdistanud naine palus politseil juhtumi uurimise lõpetada, kuna ta ei usu, et õiglus jalule pääseb. Väidetav ohver kinnitas, et Nelly vägistas ta Seattle'i lähistel tuuribussis. Advokaat Karen Koehler kirjutab oma kodulehel, et anonüümsust eelistav naine jääb oma väitele truuks, kuid kahetseb, et üldse politseisse helistas. „Me ei ela ühiskonnas, kus 21aastane tudeng saaks end tunda piisavalt turvaliselt, andmaks tunnistusi kuulsuse vastu,“ vahendab The Independent. „Ta tahab, et see kõik juba lõpeks.“

42aastane räppar on süüdistust kategooriliselt eitanud. Nelly advokaat ütleb, et süüdistusest loobumine tõestab taas, et tegu oli fabritseeringuga. „Fabritseeringuga, mis on Nellyle ja tema perele teinud emotsionaalset ja majanduslikku kahju. Soovitan Nellyl avalikku vabandamist nõuda.“ Veel soovitab staari jurist oma kliendil kaaluda kohtuteed.