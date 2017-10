Eile õhtul esitles armastatud laulja Ivo Linna Solarise Apollo kinos oma raamatut „Iff. Suur loterii“ ning plaati „Suur loterii“. Enne esitlust toimus Ivo Linna privaatne kinoesitlus, kuhu olid kogunenud paljud tuntud inimesed, nende seas Leelo Tungal, Hirvo Surva, Mikk Tammepõld, Robert Linna, Guido Kangur, Siim Kallas ja Raivo E. Tamm.

Ivo rääkis, et ilma perekonna toe ja Mart Juureta poleks see raamat sündinud ning esitas enda uue loo „Küünal“ ja Tõnis Mägi aegumatu hiti „Leek on kuum“.

Ivo tõdes, et õigeid lugusid oli plaadile raske valida: „Alati tekib selline tunne, et mida võtta, mida jätta. Südame peab kõvaks tegema.“ Ivo tõdes, et tema laulab meelsasti eesti keeles: „Eesti keel on maailma kõige ilusam keel. Kodumaa rahvale peab laulma eesti keeles, sest siis on sul seljatagune kindlustatud ja tore on, kui mõni lugu läheb rahvale korda. Mul on hea meel, et ma olen saanud Eesti muusikat laulda.“

Raamatust „Iff. Suur loterii“, mille on humoorikas võtmes kokku kirjutanud Mart Juur, selgub, kellega on Ivo Linna kohtunud, muusikat loonud, esinenud ja ärevatesse olukordadesse sattunud.