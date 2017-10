Viimastel aastatel on Eestis muutunud üsna populaarseks halloween – päev, mil saab end maskeerida kummitusteks, nõidadeks, luukeredeks, zombie’deks ja muudeks ebamaisteks olevusteks.

Halloweeni pidudele suundudes mõeldakse eelkõige rõivastuse peale, näiteks karnevalipoodides on halloweeni eelne periood aasta kõige kiirem aeg. Aga kas see on kõik? Halloweeni kostüümile panevad punkti vinged läätsed. Silmad on ju hinge peegel ja kui silma vaadates näed midagi koletut… sel juhul on halloweeni kostüüm tõeliselt õnnestunud!

E-poe Läätsed24 turundusjuhi sõnul näitab nende kogemus, et kostüümipidude jaoks ostetakse värvilisi läätsi järjest enam. "EyeCatcher Fantasy läätsed on väga põnevad ja ebatavalised, tõelised fantaasialäätsed. Nende hulgast leiab sobivaid nii halloweeniks kui ka stiilipeole – on nii kuldse ornamendiga, kassi- ja kuradisilmadega või zombie’sid meenutavaid läätsi. Kes soovib pimedas helendavaid või tervet silmamuna katvaid läätsi, leiab ka need," kirjeldab ta.

Veel võib välja tuua, et populaarsed läätsed on ColourVUE BigEyes ja Clevio, viimased on muide e-poe kõige hinnatumad. "Neil on väga hea hinna-kvaliteedi suhe ning kasutajate hinnangul on need silmas väga mugavad. Clevio läätsi on nii tavalisi kui ka värvilisi," selgitab Läätsed24 turundusjuht. Kui mõne tootja värvilised läätsed tumedasilmsete puhul erilist efekti ei anna, siis nii Clevio kui ColourVue BigEyes läätsed sobivad nii tumedamatele kui heledamatele silmadele. Nende läätsede välisservas on ka tume ring, mistõttu paistavad silmad suuremad. ColourVue Big Eyes läätsi võib kanda kuni kolm kuud.

Värvilisi läätsi kantakse üha enam ka argipäeval "Värviliste läätsede kandmiseks ei pea olema nägemisprobleemid nagu tihti arvatakse. Olemas on ka 0-dioptriga läätsed neile, kel nägemine täiesti korras ja kes vaid aeg-ajalt tahavad oma välimust muuta,“ räägib Läätsed24 turundusjuht. Ta toonitab, et loomulikult on oluline enne läätsede kandmist endale selgeks teha hügieenireeglid – sest nendega ei kipu olema kursis inimesed, kes läätsi igapäevaselt ei kanna.

Läätsed24 e-poel on läätsekandjate jaoks kolm suurt eelist: transport pakiautomaatidesse (SmartPOST, Omniva, DPD) tasuta, tellimuste töötlemise kiirus (kui tellimus on tehtud tööpäeval enne kella 15.00, saab läätsed juba järgmisel päeval pakiautomaadist kätte) ning suur läätsede valik ja hea laoseis (95% läätsedest on pidevalt kohapeal olemas). Tööl on ka optometrist, kes vastab spetsiifilisematele küsimustele läätsede kandmise ja hooldamise kohta.

Lisaks on e-poes suur valik muid tooteid, mis läätsekandjale olulised: läätsevedelikud, silmatilgad, läätsekonteinerid ja läätsepuhastuskomplektid. Kuna iga läätsekandja kannab aeg-ajalt ka prille, siis on Läätsed24 e-poest võimalik tellida prillipuhastusvahendeid ja retsepti alusel ujumisprille.

Mis mõtteid tekitasid läätsed katsetajates?

Valged olid silmas väga ägedad ja halloweenilikud. Need hirmutasid ära kõik, kellele otsa vaatasin, seega täidavad kindlasti oma vampiirieesmärki. Silmas olid mugavad ning polnudki tunda, et oleksin midagi kandnud. Nägin nendega väga hästi. Sobivad ideaalselt halloweeniks ja niisama inimeste hirmutamiseks.

EyeCatcher Fantasy

Hallid olid mu lemmikud! Need olid sarnased mu enda silmavärvile, aga lisasid ägedat kontrasti. Mulle meeldisid mustad ääred, mis tegid silma seksikaks. Poleks osanud arvata, et nii igav värv nagu hall läätse peal sedavõrd äge ja ilus jääb. Kuna läätsed nägid välja niivõrd loomulikud, siis ei saadudki esimese hetkega aru, mis minu juures teistmoodi oli. Läätsed olid mugavad ja usun, et kannan neid edaspidigi.

Clevio Style

Pruunid läätsed sobisid väga hästi ja jäid nii loomulikud. Kui mainisin, et mul on läätsed silmas, siis paljud imestasid ja küsisid, mis värvi mu silmad tegelikult on. Osadel läätsedel jääb väga hästi oma silmavärv läbi kumama, aga need tegid silmad täiesti pruuniks – nagu olekski loomulik värv pruun. Lisaks ei olnud nad liiga tumedad ja nägid ehtsad välja. Minu arvates on läätsedel ikka väga hea hind, arvestades toote kvaliteeti. Kaasa tulid ka erinevad voldikud, millest sai infot läätsede ja läätsevedeliku kasutamise kohta. Mulle kui algajale väga hea info.





Clevio Style

Kuna ma olen igapäevane läätsekandja, siis polnud probleemi neid silma saada ega ära võtta. Kui ma kunagi proovisin värvilisi läätsi (teise firma omi), siis need olid sellised kõvad, jäigad ja ebamugavad. Aga ColourVUE läätsed on imepehmed ja silmas väga mugavad. Kuna mul endal on ka rohelised silmad, siis esialgu arvasin, et ega väga midagi muutu. Aga minu suureks üllatuseks sain endale nukusilmad ja veel nii ilusad! Läätsedel on silmi suurendav optiline illusioon ja nendega silmad tõepoolest säravad! Isegi laps küsis mult, emme, kas sa oled nuku!

Läätsed on kõige lihtsam viis muuta oma välimust ja komplimendid on garanteeritud! Nüüd on juba tahtmine proovida ka teisi värve!