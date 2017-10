„Meie pere ja mina vaatasime õudusega pealt, kui ema meie silme all sõna otseses mõttes kahanes. Ta jäi umbes 20 sentimeetrit lühemaks ja nii kühmu, et toit ei seedunud korralikult ja söögiisu kadus. Perearst oli kaastundlik, kuid seda hirmsat valu, mida mamma nii stoiliselt talus, ei osanud ta leevendada.“ Nii räägib prints Charlesi abikaasa Camilla, kelle ema ja emaema surid luuhõrenemise tõttu koletutes piinades ning kes seetõttu võitleb kirglikult, et inimesed õpiksid seda haigust ennetama.

Cornwalli hertsoginna Camilla (70) on juba 1994. aastast peale Briti osteoporoosiühingu president. Ta võttis nõuks võidelda luuhõrenemise vastu, sest oli näinud oma silmaga, kuidas tema armastatud ema ja vanaema piinlesid. Noore naisena elas Camilla osteoporoosi põhjuse ja tagajärgede suhtes õndsalikus teadmatuses. Toona peeti loomulikuks, et vanad inimesed kühmu tõmbuvad. Kuid näinud oma silmaga luuhõrenemise tekitatud piinu, tahab Camilla teha kõik, et teised selle haiguse all kannatama ei peaks.

Camilla ema Rosalind Shand suri 1994. aastal 72 aasta vanuses. Kaheksa aastat varem oli 86 aasta vanusena lahkunud tema ema Sonia Keppel. Mõlemad olid omal ajal hurmavad aadlikaunitarid. Ja mõlemad pidid hilisemas elus hirmsaid piinu taluma.