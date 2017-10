See pole ju mitte Melania Trump, vaid vale naine! Nina on imelik – on see kunstnina? USA presidendipaari hiljutine üleastumine vallandas internetis vandenõuteooria, et proua Trump kasutab kehateisikut.

Daily Maili teatel levis salapärase susserdamise kahtlus sotsiaalmeedias pärast USA esipaari ülesastumist 13. oktoobril. Donald Trump rääkis pressikonverentsil ajakirjanikele Puerto Rico orkaanikahjustuste ohvrite abistamisest. Tema abikaasa seisis samal ajal, suured päikseprillid ees, Trumpi selja taga ja noogutas tõsiselt. Trump pidas vajalikuks oma naise juuresolekule tähelepanu tõmmata, ehkki too oli kaamerata ees. „Minu naine Melania, kes juhtumisi on praegu siin,“ ütles ta.

Vandenõuteoreetikud usuvad, et president pidas vajalikuks seda toonitada, varjamaks, et tegelikult oli Melania kusagil mujal ning teda asendas teisik. Neis äratas sügavat kahtlust Trumpi taga seisva naise ninakuju. Paistis, et tegu on kunstninaga. Ka naise lõug tundus kuidagi kandiline ja juuksed sarnanesid parukaga.

Kuuldused proua Trumpi kehateisikust vallandas Facebookis keegi Andrea Wagner Bartoni nimeline naine. „Kas tõeline proua Trump astuks palun esile?“ kirjutas Barton. „Kas asi on minus või asendas Melaniat täna mingi peibutis? Miks peaks see idikas ütlema: „Mu naine Melania, kes juhtumisi on praegu siin“?“ Tema postitust jagati kärmelt üle 100 000 korra.

Melania Trump pole ainus naine poliitikaareenil, keda on süüdistatud kehateisiku kasutamises, kirjutab Newsweek. Mullu USA presidendivalimiste ajal väideti, et 11. septembri terrorirünnaku mälestusüritusel asendas Hillary Clintonit Teresa Barnwelli nimeline koomik. Barnwell ongi endale nime teinud Clintoni parodeerimisega, kuid tookord olevat Hillary ta tõepoolest oma asemikuks värvanud. Vandenõuteoreetikud olid veendunud, et valimiste ajal terviseprobleemidega maadelnud päris Hillary poleks nii hea välja näinud.