Kaalulangetamisega kaasneb rida piiranguid ja reegleid, kuid enamasti puudutavad need sööke, jookidest räägitakse vähem. Ajakiri Woman's Day kirjutab, millised veinisordid on kaalulangetajast veinisõbrale kõige taljesõbralikumad.

Esiteks, kui on plaanis kaalu langetada, siis on tegelikult kõige parem alkoholi tarbimine üldse lõpetada või minimaalse tasemeni viia. Alkohoolsed joogid on kaloririkkad ja švipsis inimene kipub üle sööma.

Aga kui tahad ikkagi aeg-ajalt klaasi veini võtta, siis vali mõni järgmistest.