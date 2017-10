„Kümme aastat on üks vastus,“ kõlab raamatu „Ilon Wikland. Elu pildid“ autori Enno Tammeri vastus, kui pärida, kui kaua aega võttis nii haarava ja mahuka teose loomine. Ehk siis vestlused Iloniga. „Teine vastus on, et ligikaudu 15 tundi 2016. aasta juunis ja augustis, kui kohtusime Stockholmis Iloni kodus just selle raamatu pärast. Nii et täpselt mõõdetavat aega ei ole. Alates mingist ajahetkest on meie suhtlus olnud tihe ja oleme rääkinud ääretult erinevatel teemadel. Aga kui kümme aastat minusugusega rääkida, siis võib juhtuda, et mõni jutt jääb meelde.“

Aasta oli 2006, kui ajakirjanik Enno Tammer tegi Ilon Wiklandiga Iloni Imedemaa avamise eel Postimehele intervjuud. Toona kinkis Wikland Eestile ligi 800 pilti, kuid Imedemaa muuseumis ei saanud neid kõiki esialgu eksponeerida. Tammeril tekkis idee koostada album, mis Wiklandi kunstitöid ulatuslikumalt tutvustaks.

Toonasel esmakohtumisel polnud Tammeril uitmõtetki, et võiks kunagi kuulsa raamatuillustraatori elulooraamatu välja anda. „Ei, kindlasti mitte esmakohtumisel ja meie tutvumise algul,“ lausub kirjanik. „Esmakohtumisel oli ainus soov, et Ilon ei unustaks mind ja minu palvet, kuidas me võiksime veel kohtuda ning koostada tema suurepärasest loomepärandist ühe albumi. Mul vedas ja septembris 2007 ilmus album “Ilon Wiklandi maailm”.“