Lisaks on kadunud kuus sõjaväelast ning suremas 10 võitlejat.

Enesetapjad ründasid sõjaväebaasi Humvee soomukitega ning neil õnnestus see hävitada, kirjutas BBC. „Kahjuks ei ole laagrist mitte midagi alles jäänud,“ sõnas Afganistani kaitseministeeriumi pressiesindaja. „Nad on maha põletanud kõik, mis nad sealt leidsid.“

Islamistlik organisatsioon Taliban on teatanud, et varahommikuse verevalamise taga on tema.