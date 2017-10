Kunagine Venemaa peokuninganna Ksenija Sobtšak (pildil) on praegu hinnatud teletoimetaja muu hulgas ka opositsioonilises kanalis Dožd, kus ta pärast Vladimir Putiniga kohtumist teatas, et kandideerib tuleva aasta presidendivalimistel.

35aastane Ksenija on Putini omaaegse ülemuse, endise Peterburi linnapea Anatoli Sobtšaki tütar. Kuigi tema kandideerimisest liikusid Moskvas jutud juba pikka aega, oli üllatus siiski suur ja paljud ruttasid Ksenija Sobtšakki halvustama ja teda koguni „Kremli puudliks“ nimetama. Ksenija teatas, et võtab oma kandidatuuri maha, kui selgub, et võimud lubavad kandideerida opositsiooni peamisel lootusel Aleksei Navalnõil. Kremli-vastase partei Jabloko juhtkonna hinnangul püüab Kreml tuua Sobtšaki nimega valimistele ka neid, kes muidu hääletamata jätaksid. Üksikkandidaadina presidendivalimistele pääsemiseks vajab naine 300 000 toetajaallkirja.