Meie kuulsusrikast lähiminevikku meenutades on piinlik kogeda, kuivõrd Eesti tänased juhid on meie rahvusliku liikumise toonased põhimõtted ja kaaskannataja-rahvad reetnud. Kõige värskemalt siis suhtumisega Kataloonia iseseisvuspüüdlustesse – häbi!

Me teeme suuri jõupingutusi, et säilitada looduses liigilist mitmekesisust, geneetilist rikkust, kaitseme hävimisohus taimi, liblikaid, konni. Me säilitame ja taastame ka Võru keelt, Setu, Kihnu, Rannarootsi, Mulgi subkultuure. Miks me siis ei suhtu sama hoolivalt ja osavõtlikult kultuurilise mitmekesisuse säilitamisse Euroliidu ja kogu maailma ulatuses?