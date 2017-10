Prokurör nõudis Ericule karistuseks 13aastast vangistust, millele ghanalane kisades ja sõimates vastu hakkas kinnitades, et ta on süütu. Kuid just tema DNAd leiti kuriteopaigalt ja ka vägistatud naise kehalt. Tunnistajana kohtus olnud politseinik kinnitas, et naine talitas õieti, kui vägistajale vastu ei hakanud ja ei lubanud ka oma peigmehel haarata nuga, mis tollel kaasas oli. „Oskamatutel inimestel võib neist jõulisemale tüübile vastu hakkamine halvasti, isegi surmaga lõppeda,“ ütles politseinik.

Kuigi advokaat oli palunud Ericut, et too kohtus vaikiks ja endale uusi tuliseid süsi pea peale ei korjaks, ei suutnud mees end taltsutada. Ta sõimas kõiki, kes teda süüdistasid jätisteks ja karjus, et naine, kes julges teda vägistamises süüdistada, peab ju olema prostituut.

Eile kuulutas kohus otsuse: Eric X läheb 11,5 aastaks vangi.