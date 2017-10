Neljapäeva õhtul toimus Solarise Apollo kinos armastatud laulja Ivo Linna raamatuesitlus „Iff. Suur loterii“ ning ka plaadiesitlus. Enne esitlust toimus Ivo Linna privaatne kinoesitlus, kuhu kohale olid tulnud ka mitmed tuntud muusikud ja kirjanikud, nende seas Leelo Tungal, Hirvo Surva, Mikk Tammepõld, Robert Linna, Guido Kangur ja ka Siim Kallas.

Ivo rääkis, et ilma perekonnatoetuseta ja Mart Juureta poleks raamat sündinud ning esitas esmakordselt enda uue loo „Küünal.“ Samuti esitas Ivo Linna Tõnis Mäe aegumatu hiti „Leek on kuum.“

Ivo rääkis, et plaadile oli tal keeruline valik valida õigeid lugusid: „Seal tekib alati selline tunne, et no mida sa nüüd võtad ja mida sa jätad. Sa pead tegema südame kõvaks“. Ivo tõdes, et tema laulab meelsasti eesti keeles: „Eesti keel on maailma kõige ilusam keel. Kodumaa rahvale peab laulma eesti keeles, sest siis on sul seljatagune kindlustatud ja tore on, kui mõni lugu läheb rahvale korda ja ma olen nautinud seda, et ma olen saanud Eesti muusikat laulda.“

Tegemist on esimese ja üsna tõenäoliselt ka viimase raamatuga Ivo Linnast. „Elulooraamatus ei näe ma mingit idu. Ei ole minust oma intiim- või eraelu lahtiseletajat. Kellel seda vaja teha on? Teiseks ei hakka ma kiitlema, keda kõiki ma tunnen või kellega olen koos esinenud,“ mainib eestlaste poolt palavalt armastatud laulja Ivo Linna.

Raamatus „Iff. Suur loterii“, mille on humoorikas võtmes kokku kirjutanud Mart Juur, selgub pigem, kellega Ivo Linna oma elu jooksul on kohtunud, muusikat loonud, esinenud, ärevatesse olukordadesse sattunud.