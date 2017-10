Eksmiss Laura Kõrgemäega seotud kupeldamisskandaal kogub aina tuure. Firmaga Invidia Agency OÜ on varem aga lisaks Laurale olnud seotud ka tema endine kihlatu Erik Karu ning altkäemaksu nõudmises ja suures koguses narkootikumide käitlemises süüdi mõistetud Teet Järvet. Praegu on firmaga seotud ainult Laura Kõrgemäe ning see kannab nime Invidia Agency OÜ. Varasemalt on see aga kandnud lausa kaht nime – OÜ Fod Mööbel (28.03.2007 - 05.04.2007) ning Baltic Kitchen OÜ (05.04.2007 - 11.11.2014). Laura ning temaga koos promoagentuuri asutanud Kerstin Koort on firma osanikud alates 2014. aasta septembrist. Firma asutajana on märgitud Teet Järvet ning seda 2007. aasta märtsist. Teet Järvet on fima osanik või juhatuse liige olnud aastast 2007 kuni 2014. Sel aastal süüdistas riigiprokuratuur Teet Järvetit Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse rekonstrueerijalt, ehitajalt E&G altkäemaksuna 50 000 euro nõudmises. Kohus tunnistas Järveti süüdi. Lisaks mõisteti mees esimese astme kohtus süüdi dokumendi võltsimises ja kasutamises ning narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, on Äripäev kirjutanud. Mehele määrati kolmeaastane ettevõtluskeeld ning üle kolme aasta pikkune tingimisi vangistus.

Järvetiga samal ajal on osaniku ja juhatuse liikmena firmas tegutsenud ka Laura endine kihlatu, kasiinoärimees Armin Karu poeg Erik Karu. Lühikest aega on 2007. aastal juhatuses olnud ka Raigo Leht. Invidia agentuuri avapeol Butterfly Lounges oli kohal ka Erik Karu, kes Lauraga ka ühistel piltidel poseeris ning Õhtuleht uuris, kas Karu oli teadlik, et tema pruudi agentuuris käib suuremat sorti kupeldamine. „Me ei olnud enam paar kui see agentuur loodi. Seega ei oska ega soovi seda teemat kommenteerida,“ vastas Karu. Mõni aeg hiljem kirjutas Õhtuleht, et Karu ja Kõrgemäe kihlus on läbi saanud.

Kui Invidia Agency OÜ tegeleb tööhõiveagentuuride tegevusega, siis tegelikult on Laural veel ka teine ettevõte, Invidia Events OÜ, mille kirjelduses seisab „muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused“.