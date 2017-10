Tööseisakuga tööandjalt kõrgemat töötasu nõudnud HKScan kontserni kuuluva Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajad pöördusid töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole.

"Esmajärjekorras sooviksingi rääkida tööandja esindajaga, kohtuda eraldi tööandja ja töövõtjate esindajatega, saaks teada kummagi osapoole seisukohad ja seejärel pakuksin välja omapoolsed ettepanekud konfliktist välja saamiseks. Senine kogemus on näidanud, et poolteist kuni kolm kuud võtab protsess aega, et ei tundu olema ületamatu," ütles riiklik lepitaja Meelis Virkebau ERRi uudisportaalile.

"Tundub, et töövõtjate pool on end seadustega kurssi viinud, et kuidas see protsess peaks edasi minema, niiet mul on selle üle ainult hea meel," ütles Virkebau, kelle sõnul töötajad uut, juriidiliselt korrektset tööseisakut, ei planeeri. "Pöörduvad seetõttu, et nad ei saa praeguses ajaetapis tööandjaga kokkuleppele."

