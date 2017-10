Pärast valimistulemuste selgumist helistasin kohalikel valimistel kandideerinud ministritele, kes andsid mõista, et mõtlevad tõesõnu kohaliku elu poliitikas kaasa rääkida kohe, kui ministriportfell neilt käest võetakse – kes volikogus, kes niisama. Kuid kõlama jäi ühe ministri öeldu: „/…/ rahva hääl on jumala hääl.“

Mida jumal siis tahtis? Kui rääkida Tallinnast, siis mikroskoopilist muutust: opositsioonijõud said kohti volikogus juurde, ent Keskerakonna ainuvalitsemist ei suudetud murda, isegi kui viimast loobiti lakkamatult kivide ja okstega, karjudes samaaegselt üle vabariigi: „Korruptandid! Korruptandid!“ Miks see ei andnud tulemust, seda ei oska poliitikud öelda.

Võib-olla on valijad rahul olemasolevate sussidega, mis on linnavalitsuses pikki aastaid põrandaid kulutanud? Noh, augud on sees, ent ikka mugav jalga panna. Võib-olla kardetakse, et uus võim oleks hullem? Praeguse linnavalitsuse puhul on vähemalt teada, millistes nurkades astutakse ämbritesse ja võetakse vestlusi linti.