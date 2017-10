„Mulle tehti ühel üritusel väga üldsõnaline vihje, et seda teemat võiks uurida. Kuna tegu oli minu jaoks väga usaldusväärse inimesega, kes on hoopis teisest valdkonnast – ehk ta ei ole Invidia konkurent – ei näinud ma, et tal oleks motiiv niisama paha tegemiseks,“ räägib Keili, et sai vihje Kõrgemäe tegevuse kohta ühelt tuntud Eesti inimeselt.

Keili räägib, et seedis infot paar päeva ja mõtles, kas see võib tõesti olla võimalik. „Samas on Invidia silma paistnud sellega, et ei maksa rahasid ja tüdrukud tulevad sealt päevapealt ära.“ Keili hakkas kirjutama erinevatele tüdrukutele, et uurida, kuidas nende töösuhe Invidiaga lõppenud on. „Ma ei kirjutanud kohe, et meil on kupeldamise info, sest ma ei saanud riskida, et see info kohe Laurani jõuab.“ Sükijainen sõnab, et leidis mitu tüdrukut, kes koostöös pettunud olid ning siis julges ta rääkida ka kupeldamiskahtlusest. „Mitu inimest imestas juba esimeses kirjas, et sellest alles nüüd räägitakse, sest see olevat avalik info.“

Siis jõudis Keili esimeste nimedeni, rääkis rohkem kui kümne ohvriga ja nägi kurja vaeva, et neli neist kaamera ette rääkima saada. „Need tüdrukud väga kartsid, kuid võtsid õnneks julguse kokku. Nad said aru, et teevad seda suurema eesmärgi nimel.“ Keili ütleb, et veerema on pandud väga suur lumepall ja vähem kui 24 tunni jooksul on talle kirjutanud veel umbes 15 inimest, kes rääkinud oma loo, saatnud väljavõtteid vestlustest ja kirju. „Isegi, kui sul on ainult väike infokild, on sellest kasu, sest see näitab juba mingit mustrit,“ julgustab Keili kõiki oma kogemusest rääkima.