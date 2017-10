Euroopa Parlamenti esindav advokaat ütles, et kui parlamendi liikmed peaksid avalikustama, kui palju nad igal kuul kulutavad, siis saaksid nad nii massiivse kriitika osaliseks, et see takistaks neid tööd tegemast.

Politico kirjutab, et advokaadi väited tulid vastusena ajakirjanikele, kes pöördusid asjaga Euroopa kohtusse. Parlament keelas neile ligipääsu infole sellest, kuidas liikmed avaliku rahaga ümber käivad. Teadaolevalt kulus eelmisel aastal saadikute palgaks, reisimiseks ja kontorikuludeks 450 miljonit eurot.

„Kui see kõik oleks nähtav... see oleks saadikutele tohutu surve,“ ütles advokaat ja lisas: „Kui ajakirjanikud saaksid absoluutselt kõike arutada, ajal, mil kõike arutatakse üldse Twitteris, piiraks ja tsenseeriks see liikmete vabadust ja privaatsust.“ Ka ei olnud advokaat nõus sellega, justkui poleks eurosaadikute tegevus avalikkusele piisavalt teada. See, et parlamendi veebilehe kaudu on võimalik näha saadikute tegevust erinevates komisjonides, oli tema sõnul tõestus sellest, et parlament on „äärmiselt läbipaistev“.

„Saadikud vajavad ruumi, et mõelda,“ lisas ta.

Parlament lükkas tagasi ajakirjanike päringu 2011.-2015. aasta reisikulude kohta. Osaliselt seetõttu, et need andmed on kirjas pea 900 000 paberdokumendil, mida hoitakse kartoteekides, mis kõrguvad „maast laeni“.

„Eks see paberimajandus on, mis ta on,“ nentis advokaat.