Venemaal Karjalas Prjažinskoje rajoonis asuvas Eesti ärimehele Aivo Hallistile kuuluvas karusloomafarmis on mitu tuhat looma nälga surnud, elusolevad rebased ja mingid söövad toidupuuduse tõttu oma puurikaaslasi, kirjutab Daily Mail.

Alates oktoobri algusest on farmis nälga surnud 2500 minki. Hallistile kuuluvas karusloomakasvatuses on praegu alles 10 000 minki ja 2700 rebast, kes on plaanis tappa novembris. Samas on loomade naha kvaliteet nii halb ning pole üldse teada, mis farmist edasi saab.

Üks farmis töötav naine rääkis lehele, et loomad elavad puurides kahekaupa ja kui üks neist sureb, sööb teine ta ellujäämiseks ära. Farmist on töölt lahkunud sadakond inimest, kuna neile ei ole alates maikuust palku välja makstud.