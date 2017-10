Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

kukeseened 150 g

või 1 spl

küüslauk 1 küüs

porrulauk (viilutatud) 0,5 dl

risotoriis 2 dl

kuiv valge vein 1 dl

köögiviljapuljong 0,5 l

parmesan (riivitud)

must pipar

1. Lõika seened suuremateks tükkideks. Kuumuta neid paksupõhjalises kastrulis või pannil, kuni vedelik on aurustunud. Lisa või, hakitud küüslauk ja porru, kuumuta segades mõni minut.

2. Pane juurde riis ja kuumuta taas segades mõni minut (kuni riis muutub läbipaistvaks). Vala juurde vein. Kui see on riisi imendunud, lisa paar detsiliitrit puljongit ja sega läbi. Jätka vähehaaval leeme lisamist, kuni see on otsas.

3. Sega hulka riivitud Parmesan ja pipar. Soovi korral puista ka taldrikusse tõstetud valmisroale Parmesani.

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare