Soome politsei tabas aasta alguses tagaotsitud Pekka Seppäneni (52), kes mõisteti Põhja-Karjala esimese astme kohtus süüdi kahes tapmises, kolmes tapmiskatses, kupeldamises, vägivallakuriteos ja surma põhjustamises raskendavatel asjaoludel. Täna jõudis meediasse uudis, et sariuputajaks tituleeritud soomlasele mõisteti teise astme kohtus psühhiaatriline ekspertiis.

Seppänen jääb vanglasse ning tema vaimse seisundi hindamine ei eelda tema enda nõusolekut, kirjutab Yle. Ida-Soome apellatsioonikohus väitis, et kuritegude raskusastme tõttu on Seppäneni vaimse seisundi uurimine õigustatud.

Seppäneni lõplik kohtuotsus selgub Ida-Soome kohtus pärast ekspertiisi tulemusi.

Praegu on kurjategija mõistetud kandma vanglakaristust 14 aastaks ja kuueks kuuks. Iseäralik on aga see, et kohtuprotsessi ajal viibis mees kohtu loal vabaduses, kuid ei andnud end näole ka otsuse välja kuulutamise päeval. Politsei kuulutas süüdimõistetu tagaotsitavaks. Arvati, et Seppänen võib end peita koguni Eestis. Siiski leiti ta 21. jaanuaril Joensuust.