Tirib ja taob põrandal pikali olevat naist, kes üritab riiulitest haarata, et mees ei saaks teda endaga kaasa tirida.

Videol on näha, kuidas 25-aastane Christopher Josevski ründab oma hirmunud sõbratari bensiinijaamas, vahendab Mirror.

Austraalias pani noor mees sõbratari kallal toime koletu teo, kui kaitsetut naist tagus ja mööda maad juukseidpidi tiris. Seda kõike põhjusel, et sõbratar veetvat liialt palju aega sõpradega...

Mehe sooviks oli sõbratar röövida, sest too veetvat liialt palju aega oma sõpradega.

Naise autosse vedanud mees jagas ka sõidu ajal lööke sõbratarile pähe.

Ohver on rääkinud, et mees lubas ta tappa ja ähvardas, et koju ei jõua ta enam iial.

Mees ähvardas, et seob kallima puu külge, et kutsuda sõbrad teda vägistama.

Kui politsei meheni jõudis ja teda küsitles, siis väitis Josevski, et hoopis tema oli ohver.

Mehe sõnul on ta süda murtud ja kahetseb ta tehtut, kuid lõi naist siiski vaid pehmetesse kohtadesse. Samuti ei mõista ta, et miks teda naise röövimises süüdistatakse.

Juhtum jõudis Melbourne`i kohtusse, kus mees kallima röövimise ja ründamise omaks võttis.