Prantsuse muusikaajakiri Les Inrockuptibles on langenud oma värske kaanepildi pärast vihase kriitika alla, kirjutab The Guardian.

2010. aastal leiti pooduna Cantat' eksabikaasa Krisztina Rady, ungari päritolu kirjanik, näitleja ja tõlkija, kes oli abiellunud lauljaga 1997. aastal ning sünnitanud talle kaks last. Pärast noorema lapse sündi hülgas Cantat abikaasa Trintignant'i pärast. Surmapäeval viibis Cantat' eksabikaasa majas ning ööbis seal. Rady oli lähedastele veidi varem kurtnud, et eksmees vägivallatseb tema kallal vaimselt ning loobib tema pihta esemed.

Cantat kuulati seoses Rady surmaga üle, kuid ametlikku süüdistust talle ei esitatud ja naise surma põhjuseks jäi enesetapp. Ka Krisztina oli surres 41 nagu Marie'gi.

Les Inrockuptibles on uut albumit reklaamiva rokkari kaanepoisiks valimise eest sotsiaalmeedias ohtralt kriitikat saanud. „Jälkuse tipp," kuulutab üks kommentaator Twitteris.

Naisteajakiri Elle vastas omapoolse juhtkirjaga „Marie nimel". „Marie Trintignant suri Bertrand Cantat' hoopide käes. Täna on ta sümbol ... Tema näost on saanud kõigi meeste vägivalla all kannatanud naiste nägu. Kõigi nende 123 naise nägu, kes mullu oma mehe käe läbi surma said," kirjutas ajakiri.