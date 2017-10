Selle aasta algul Tallinna raha omastamises süüdi mõistetud keskerakondlane Alar Nääme ja altkäemaksu võtmises süüdistatav Tallinna Sadama endine tippjuht Allan Kiil said töökohad vastavatud Sõle spordikeskuses.

Alar Nääme töötab keskuses arendusjuhina ning Allan Kiil peab areenimeistri ametit. Äripäevale sõnas Kiil, et on juba paar nädalat tööl olnud ning tema ülesandeks on olla rohkem basseni ja spordirajatiste ääres, laua taga on vähem tööd.

Nääme, kes korraldas juba tänavu juunis sihtasutuse Kristiine Sport töötajana hankeid Sõle spordikeskuse inventari leidmiseks, lahendab kõiki majaga seonduvaid küsimusi ja tegeleb müügitööga. „Et majas oleksid ajad täidetud ja kõik oleks korras,” sõnas Nääme Äripäevale.

Kiili sõnul tema töö spordikeskuses altkäemaksu võtmist puudutavaid eelseisvaid kohtuistungeid ei sega: „Ma usun, et kohtuistungid pole tervet päeva vältavad, vaid mõnetunnised ja reeglina hommikupoole, kui pole nii palju ujujaid.”

Õhtuleht käis spordikeskuses kohal ning püüdis nii Kiili kui ka Näämet tabada. Spordikeskuse administraator sõnas, et tema nimetatud töötajate asukohta ei tea ning seda, mis ajal ja kas mehed ka antud hetkel majas on, tema ei fikseeri.