Laura Kõrgemäe väidetav kupeldamisäri on mitme erineva allika väitel kestnud aastaid. Tüdrukuid, kellele on aastate jooksul pakutud ebaväärikat rahateenimisvõimalust, on sadu. Mitmed viitavad, et toimuv on avalik saladus, mis on jäänud asjaosaliste arvukusest hoolimata avalikkuse eest varju.

Vaikselt hargneb lahti Laura Kõrgemäe väidetava kupeldamisäri skeemi üks külgedest – tüdrukud kutsuti Tallinna kesklinnas asuvasse luksuskorterisse, et hinnata, kas nad on meestele meelepärased või mitte.

Pille väitel tehti ühes Tallinna kesklinna luksuskorteris tüdrukutele nii-öelda sobivuse kontroll. Selle kõige võtmeisik on väidetavalt I.J. Zand, keda on ka varem meedias mainitud kui meest, kellega tüdrukud enne Ameerikasse minemist Tallinnas kohtusid.

Õhtulehe valduses on kuvatõmmised, millel on näha, et Laura Kõrgemäe tõepoolest kutsus kahte tüdrukut korterisse, et nad saaksid kohtuda väidetava ameeriklasest klubiomanikuga. „Tehke ennast ilusaks ja kui on mõni tantsupilt või video – võtke kaasa,“ kirjutas Laura.

undefined (Erakogu)

undefined (Erakogu)

Pille sõnul ei leidnud korteris aga aset lihtlabane modellimaailma casting, vaid ka joomine ning pidutsemine. Ta räägib, et mõned neiud olid valmis minema ka kaugemale kui teised ehk teisisõnu nauditi luksuskorteris ka voodimõnusid. „Asjalikud ja nõus olevad naised olevat saanud 500–3000 eurot korra eest! Ja oma sõbrannade soovitamise eest pidi hea boonus olema,“ teab ta rääkida.

Kogu see protsess oli väidetavalt mõeldud peaasjalikult selleks, et tüdrukud USAsse saata. „Juttude põhjal ei pakutud naistele USAsse mineku eest raha, vaid pandi telefone ja asju välja. Vihjati, et need on sinu, kui oled nõus meestega lõbusalt aega veetma,“ räägib Pille.