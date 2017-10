Tänavu kolmandas kvartalis saatsid ostjad Tallinna korteriturul jõulise sõnumi - hipsterikorterite hinnad ületasid taluvuspiiri, turu kuumimaks kaubaks said Mustamäe ja Haabersti hea elukeskkonnaga asumid.

Korterituru aktiivsus vähenes kõigis nö eksklusiivsemates linnaosades, eriti järsult Nõmmel ja Põhja-Tallinnas, aga ka Pirital ja Kesklinnas. Põhja-Tallinnas ja Nõmmel pidurdus järsult ka senine hinnatõusu tempo, näitab Center Kinnisvara värske Tallinna korterituru ülevaade.

Samal ajal kasvas Mustamäe korteriturul aktiivsus pea poole võrra ning Haaberstis viiendiku.

"Ostjad ütlesid trendikate linnaosade korterimüüjatele, et ärge liiga palju ette kujutage," selgitas Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer. "Kvaliteetsed korterid hea elukeskkonnaga Mustamäe ja Haabersti asumites pakuvad sama raha eest palju rohkem, eriti peredega inimestele."

Võrdluses mulluse sama perioodiga langes tänavu kolmandas kvartalis Nõmmel korteritehingute arv 25%. Põhja-Tallinnas langes tehinguaktiivsus 13%, Kesklinnas 6% ja Pirital 4%. Samal ajal kasvas Mustamäel tehinguaktiivsus 45% ja Haaberstis 19%.

Kolmandas kvartalis vahetas Mustamäe korteriturul omanikku 464 korterit ja 37 miljonit eurot. Haabersti korteriturul vahetas sama ajaga omanikku 260 korterit ja 27 miljonit eurot. Mustamäe tehingute rahaline maht kasvas aastaga 7,7%, Haabersti maht 9,9%.

Kogu Tallinna korteriturul toimus kolmandas kvartalis 2381 tehingut kokku 231 miljoni euro eest, mis tähendab vaid 2,5% tehinguaktiivsuse ning 6,8% rahalise mahu kasvu.

Septembri lõpu seisuga ulatus keskmine ruutmeetrihind Tallinna korteriturul 1754 euroni, septembris omanikku vahetanud korterite keskmine hind ulatus 99 474 euroni.

"Samas tuleb arvestada, et tehingud toimuvad pigem keskmisest uuemate ja suuremate korteritega," rõhutas Ayrer. "Keskmine müüdud korter erineb keskmisest Tallinna korterist, seetõttu ei tasu otseselt müügistatistika põhjal teha liiga hoogsaid järeldusi enda korteri turuväärtuse kohta."

Arvestades, et Statistikaameti andmeil on keskmine Tallinna korter 51,8 ruutmeetri suurune ning septembrikuiste korteritehingute mediaanhinnaks kujunes 1662 eurot, võib keskmise Tallinna korteri turuväärtuseks hinnata septembri lõpu seisuga 86 115 eurot. "Seda on 2900 eurot enam, kui mullu septembris," märkis Ayrer. "See tähendab, et keskmine Tallinna korter on viimase 12 kuuga teeninud puhtalt hinnatõusu pealt enda omanikule 241 eurot kuus."

Ayreri sõnul tuleb arvestada Tallinna korterituru väiksusega ning ettevaatlikult suhtuda hoogsatesse pealkirjadesse, mis kuiseid kõikumisi "uueks buumiks" või "suureks kriisiks" tõlgendavad. "Tallinna elukinnisvara kallineb, ja majanduskasvu taastudes jätkub seda veel mõneks ajaks," rõhutas Ayrer. "Jõujooned piirkondade vahel muutuvad, mõni kuu on parem kui teine, mõnikord keerab paar uut uusarendust terve statistika pea peale. Kuid põhisuund on selge, Tallinna korterid kallinevad."

Loe lisaks: Hipsterkorterite hinnad põrkusid taluvuspiiriga