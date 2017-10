„Ühel üritusel öeldi mulle: „Me anname sulle 1000 eurot, kui sa mehega kohe praegu seksid.“!“ Meenutab eksmiss Laura Kõrgemäe kupeldamiskatsete ohvriks langenud ning tema agentuuris töötanud neiu.

Eile plahvatas uudispomm, kui selgus, et eksmiss Laura Kõrgemäe agentuur Invidia on tegelenud tüdrukute kupeldamisega. „Seitsmesed uudised“ tegid teemaga otsa lahti ning õhtustes uudistes rääkis mitu Laura ohvrit oma kogemusest. Õhtulehele räägib Janika (nimi muudetud, neiu pärisnimi toimetusele teada – K.T), et läks Invidiasse tööle kaks aastat tagasi ja alguses oli kõik ilus ja tore. „Mul on iseloomu, välimust, olen jutukas ja sale – see kõik mängib promotüdruku töö juures väga rolli. Esimesed tööd olid lihtsamad, tegin tooteesitlusi ja Jägermeistri tantsimisi,“ räägib Janika. Selle aasta algul osales ta teiste tüdrukutega aga ühel suurel üritusel. „Meile öeldi, et see on promotöö ja inimesi tuleb lõbustada ja neil tuju heaks teha.“

Tööpäev pidi lõppema südaööl. Kella ühe paiku öösel keelitati tüdrukuid veel siiski jääma ning üritusel osalenud vanemad mehed hakkasid Janika käest uurima, kus ta elab ja küsima muid isiklikke küsimusi. „Ma ei vastanud, aga eks inimesed ikka küsivad. Umbes kell kaks öösel küsisin ma ürituse korraldajalt, kas nüüd võiks koju minna, aga tema ikka keelitas, et jääge veel natukeseks, et te olete nii nägusad ja toredad.“ Ühel hetkel kutsusid kaks meest Janikat endaga kaasa ettekäändega, et tahavad talle midagi näidata. „Ma ei osanud absoluutselt midagi mõelda, aga siis öeldi: „1000 eurot ja püksid maha!“,“ meenutab Janika. „Nad konkreetselt ütlesid: „Me maksame sulle 1000 eurot, kui sa praegu meiega seksid.“!“ Janika ütleb, et korjas kiirelt oma asjad kokku ja läks ära. Kui ta aga Lauraga rääkis, meenutas too Janikale vaikimislepingut ja ähvardas, et kui naine avalikult midagi räägib, tuleb tal 2000 eurot trahvi maksta.