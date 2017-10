Eile õhtul toimus Los Angelese ajaloolises Ebelli naisteklubis kollektsiooni „ERDEM x H&M“ esitlus, mille kauni võlumaailmaga olid teiste hulgas tulnud tutvuma Kirsten Dunst, Kate Bosworth, Kate Mara, Alexa Chung ja Selma Blair.

Klubisse saabudes leidsid külalised eest botaanika-aiaks muudetud klubi ‒ tükike Inglismaad oli toodud Ameerika läänerannikule. Näiteks oli poodium üle valatud tõeliste ja sürrealistlike lillede rikkaliku valikuga. Kogu maailmast kohale saabunud kuulsustest, moesuunajatest ja ajakirjanikest koosnevale publikule esitlesid kollektsiooni tuntud modellid nagu Malgosia Bela, Alek Wek ja Guinevere Van Seenus. Moeetenduse jumestuse lõi meigikunstnik Isamaya Ffrench ja selle jaoks kasutati ka H&M Beauty sarja tooteid.

H&M x ERDEM show ja seltskond (Frazer Harrison)

Kollektsiooni iseloomustavat romantikat ja jutuvestmishõngu rõhutas ümbrus, mis jõustas värvide ja lillemustrite ilu. Show oli Erdemi jaoks märgiline, sest esimest korda esitleti ka meestemoodi. „Oli vaimustav näha, kuidas Los Angelese esitlus äratas kollektsiooni ellu. Koostöö H&Miga oli fantastiline ja mul on hea meel neid rõivaid maailmaga jagada ,“ ütles Erdem.

H&M x ERDEM show ja seltskond (Hagop Kalaidjian/BFA.com)

„Erdem lõi selle kollektsiooniga meie jaoks tõelise võlumaailma. Üritus andis edasi kollektsiooni ilu jõu. See on tunne, mida me vajame praegu rohkem kui kunagi varem,“ tõdes H&Mi loovnõustaja Ann-Sofie Johansson.

Etenduse järel esines külalistele kollektsioonist inspireeritud lilledest tulvil ruumis Kanada popsensatsioon Grimes. Lisaks said külalised võimaluse olla esimesed, kes said rõivaid osta, sest klubisse oli üles seatud ka eksklusiivne pop-up kauplus.