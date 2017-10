Rob Kardashiani endine elukaaslane ja lapse ema Blac Chyna on kogu Kardashianide klanni kohtusse kaevanud, väites, et nood on seadnud sihiks teda hävitada.

Novembris aastaseks saavat pisitütart Dreami kasvatav Blac Chyna väidab, et just Kardashianide süü läbi lõpetati tema ja Robi tõsieluseriaali väntamine. Blac tahtnuks reality't edasi teha ka pärast tema ja Robi kooselu purunemist - see oleks näidanud, kuidas nad oma last pärast lahkuminekut kasvatavad.

Blaci advokaat kinnitas BBC Newsile, et kostjatena on kirjas Kardashianide ema Kris Jenner ning tema tütred Kourtney, Kim ja Khloe Kardashian ning Kendall ja Kylie Jenner.

Rob omakorda on kohtusse kaevanud Blaci, süüdistades teda kägistamises.