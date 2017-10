Your Tango meenutab, et kui ka peaksid elus sattuma nende inimeste otsa, kes midagi uut ja esiti erksamat märkavad, siis ei tohiks unustada - kõik me oleme omamoodi imelised ja kellelegi vajalikud.

Osad meist hoiavad suhtest kinni, kuid teised teevad midagi paremat silmates kohe minekut. Selline käitumine võib lisaks armusuhtele kehtida ka äris ja töös. Kes on need neli sodiaagimärki, kes jätavad oma kaaslase hetkel, mil märkavad midagi veelgi paremat?

Kaksikud on intelligentsed, kuid neil on kaks nägu ja justkui kaks isiksust.

Tal on raske teha esiti valikut, kuid kipuvad sageli oma valikuid ka muutma ja ümber mõtlema. Teda saadab hirm, et ta võib millestki ilma jääda.

Et teda hoida, siis pead olema spontaane ja jagama temaga seiklusi. Ta peab tundma end vaimselt motiveeritu ja stimuleerituna, mistõttu kõik ebatavalised teemad ja ideed on siin suureks abiks. Uudishimulikud ja avastajad - ära seda unusta!

2. JÄÄR

Jäär on seikluslik ja tugev isiksus, kes niisama lihtsalt alla ei anna. Tavaliselt lõbusad inimesed, kes naudivad vestlustes tähelepanu. Nad on kõige suhtes kirglikud, sügavad ja intensiivsed. Samas ei tohi unustada, et säde Jääraga võib kaduda sama kiirelt see tekkis.

Natuurilt lojaalsed, kuid see tekib ajaga. Uurivad ja oma partnereid testivad. Kui näitad, et suudad olla sama intensiivne, siis läidad Jäära silmis kirgliku leegi pikemaks ajaks.

3. NEITSI

Sõltumatu märk, kes jahib täiuslikkust. See on ka põhjus, miks ta tahab asju ise teha. Tal on kindel viis, kuidas asju teha.

Kui nad tunnevad, et nende kallim ei lase neil elada ja kogeda elu neile omaselt, siis peavad nad end sellest ohust vabastama.

Kui suudad talle näidata, et sa ei ohusta tema iseseisvust ja ei seisa eesmärkide saavutamisel ees - siis suudab ta end sinu seltsis tunda hästi ja anda teile võimaluse.

4. SKORPION

Skorpionid on sügavad ja intuitiivsed. Neile on oluline sõltumatus. Nad tunnevad sügavalt, kuid on väga eneseteadlikud. Nad teavad, mida nad suhtes otsivad ja vajavad.

Nad uurivad igat inimest ja olukorda, kuid nagu me teame - esimene mulje ei pruugi olla alati õige.