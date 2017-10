Pussycat Dolls kummutab oma asutajaliikme Kaya Jonesi väite, et ansambli kujul oli tegu prostitutsioonivõrgustikuga.

2005. aastal enne bändi areeniletõusmist lahkunud Jones pidi enda sõnul nii palju läbi elama, et oli valmis loobuma 13 miljoni dollari suurusest lepingust ja unistuste ametist, kirjutab E!. „Minu tõde on järgmine: ma polnud mitte tüdrukutebändis, vaid prostitutsioonivõrgustikus. Me laulsime ja olime kuulsad samal ajal, kui meie omanikud teenisid raha,“ kirjutas hiljuti sotsiaalmeedias.

Jonesi sõnul tuli lauljataridel magada kõigi meestega, keda omanikud neile ette söötsid. Ta usub, et Pussycat Dollsi neide hoitigi sel moel lõe otsas. "Kui olid ülemuste nõudmistega nõus ja sul pärast tekkis probleem näiteks narkootikumidega, sai kuulsate ärimeeste magatamist kasutada laimuna sinu vastu."

Nüüd on Pussycat Dolls avaldanud omapoolse teate, milles ansambel kummutab asutajaliikme väite. "Võrrelda meie professionaalseid rolle Pussycat Dollsis prostitutsioonivõrgustikuga mitte üksnes ei õõnesta kõike, mille saavutamise nimel me kõik need aastad oleme rängalt tööd teinud, vaid ka eemaldab tähelepanu miljonitelt ohvritelt, kes kogu maailmas sõna võtavad," vahendab New York Post ansambli avaldust.