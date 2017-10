Kristina Birk on seksuaalhariduse ekspert, feminist ja kodanikuaktivist, kes teeb suure kirega oma igapäevast tööd Eesti Seksuaaltervise Liidus. Koolitab igal aastal sadu noori ja täiskasvanuid, teeb arengukoostööd oma valdkonnas ka väljaspool Eestit ning seisab hea selle eest, et kivistunud stereotüübid lendaksid sinna, kuhu nad kuuluvad - ajaloo prügikasti. Seekord on jutuks naised ja mehed. Proovi ise järgi - kui rääkida oma naissoost tuttavatega, siis on igaühel jagada mõni poiste/meestepoolne ahistamise kogemus lapsepõlvest või varajasest noorusest. Miks see nii on? Kas asi on kasvatuses, ühiskonnas, meedias? Ja kuidas mõjutavad sellised kogemused naiste suhtumist meestesse ning kas üldistamine võib omakorda kahjustada mehi, kellele naistesse lugupidamatult suhtumine ei tuleks mõttessegi? Mil määral on nende protsessidega on seotud haridussüsteem ja meelelahutus, sh pornotööstus? Kuidas siis neid olukordi lahendada ja kas mõttemustrite muutus kogu ühiskonna tasandil on üldse võimalik? Seda arutame täna saates "Tere, Teile on Telegram!" Õhtulehe veebis ja Facebookis kell 18

Konspirituaalses jutusaates "Tere, teile on Telegram!" stuudios on Õhtulehe loovjuht Anu Saagim ja Telegrami peatoimetaja Mariann Joonas ja külaliseks Kristina Birk.

Naiste Facebooki ajavood on hakanud täituma hashtagiga #MeToo näidates nii, et ka nemad on kunagi sattunud seksuaalse ahistamise ohvriks, olgu siis tööpostil, tänaval jalutades või ööklubis tantsides. Seksuaalne ahistamine justkui oleks normaalne osa meie kultuuriruumist, aga reaalsuses pole sel normaalsusega mingit pistmist.

Võib-olla meenub teile ka stseen seriaalist "Seks ja Linn", kus oma tugeva iseloomu poolest meelde jäänud Miranda Hobbes inetusi pritsivale teetöölistele tuimalt koha kätte näitas. Ta astuski lihtsalt teetöölistele ligi ja ütles, et “Olgu, teeme ära!”. Mis te arvate, mis juhtus? Mehed hakkasid pabistama ja soiguma, et neil kodus naine ja kuidas sa üldse julged. Aga, mehed, kuidas te julgete?

Naised ahistavad ka naisi?

Naised ahistavad ka naisi?

TV3 "Seitsmesed uudised" tõi eile õhtul eetrisse uudisloo, mis paljastas ühe tuntud Eesti endise missi väidetava kupeldamisäri.

Loo keskmes on Laura Kõrgemäe ning tema 2014. aastal asutatud Invidia Agency modelli- ja promoagentuur. "Minule otseselt sellist pakkumist ei ole tulnud, aga töökaaslased on rääkinud küll, et sellised pakkumised on," kinnitas Kõrgemäe agentuuris kunagi töötanud neiu. "See oli nii, et tüdrukutele räägitakse üht, aga tegelikult ootab neid hoopis miski muu ees".

Pagulased = ahistamine

Pagulased = ahistamine

Kes ei mäletaks Kölnis tegutsenud sisserändajatest ahistajaid, kellest pasundas kogu maailma meedia.

Osa noortest moslemimeestest oma massiahistamisega on toonud Euroopasse uue ahistamisvormi, kuid mitte seksuaalset ahistamist kui nähtust ennast. Selle juured on palju sügavamal ja siirded palju laiemale levinud kui meile meeldiks mõelda, kirjutas ka Rain Kooli hiljuti ühes oma kommentaaris.

Kuid samas ei saa rahvus ega religioon õigustada halba suhtumist naistesse, nagu ei saa ka tööpuudus, madal haridustase või pärinemine kusagilt moslemiriigist. Seega ei saa ka ühelgi juhul ahistamisest mööda vaadata või seda maha salata. Küll aga on oluline mõista, et kahjuks ei vabane meie naised oma ahistamist täis tegelikkusest isegi siis, kui kõik varjupaigataotlejad Euroopa riikidest välja saata. See ei tähenda, et sisserännanute ahistamisjuhtumeid peaks kuidagi kergekäelisemalt võtma – sallimisest rääkimata –, vaid et me ei saa end uinutada lihtsalt tekkivasse usku, et naiste seksuaalne ahistamine kui selline on uus ja imporditud nähtus, mis kaob koos immigratsiooniga.

Paljude naiste elu on täis labaseid kommentaare nende välimuse ja seksuaalsuse kohta, kahemõttelisi nalju, vägisi suudlemise püüdeid, tagumikule patsutamist, rindade pigistamist, käperdamist, viinahaisulisi ettepanekuid ja palju muud, mida kõige selle taga olevad mehed on pidanud kas mehiseks, naljakaks või loomulikuks. Seda sain oma üllatuseks taaskord kogeda ka tänahommikuses Vikerraadio saates, kuhu kuulajad said helistada ja minult nõu küsida. Ja taas oli helistajate seas naisi, kes küsisid mida teha näiteks ahistajast ülemuse või naabrimehega. Mina tahaks selle peale lihtsalt küsida, mehed mis teil viga on?