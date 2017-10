Kazakovi sõnul on võistlus Eesti baarikultuuris kenasti kanda kinnitanud ning sel aastal oodatakse osalema senisest veelgi rohkem kokteilimeistreid. „Kindlasti peaksid osalema baarmenid, kes tahavad kokteilikultuuri arendada,“ ütles Kazakov, kes ennustas, et võistlusel saadab edu neid, kes on hakkajad ja julged katsetajad.

„Sel aastal pöörame ka rohkem tähelepanu tavainimestele, et näidata, et World Class on midagi enamat, kui lihtsalt baarmenitevaheline suletud võistlus. Kõik me teame, mis on fine dining, aga mis on fine drinking?,“ selgitas Kazakov võistluse laiemaid eesmärke.