Hiljuti toimunud Tallinna disainifestivali raames avati Mere puiesteel KODA küla, kus huvilised võisid uudistada Kodasema multifunktsionaalseid maju. Nendest majadest inspireerituna teeme juttu sisearhitekti Kadri Tontoga väikeste ruumide sisustamise teemal.

Kodasema eluruumi loomise puhul on arvestatud globaalsete trendidega – linnastumine, roheline elustiil, energiasääst, inimesed elavad üha pikemat aega kahekesi või päris üksi jne. Samas on oma eluruumi optimeerimine ja väikesel pinnal elamine eestimaalastele üldiselt veel harjumatu tegevus.

„Väike elamispind on osa tervest elustiilist, mis hakkab mõjutama inimeste käitumist, alates igapäevastest tegevustest ja ostuotsustest kuni selleni, et mida sa sööd. Väike pind sunnib sageli isegi märkamatult tegema kriitilisi valikuid, kusjuures endale kasulikke valikuid, kui elu on liiga asjade keskseks muutunud, “ rääkis Kadri Tonto.

Tunne oma harjumusi

Mida väiksem on eluruum, seda teadlikumalt tuleb seda oma harjumuste järgi planeerida, et kõik oleks võimalikult optimaalne. Tuleks läbi mõelda, millised on elementaarsed vajadused ja mida võiks aeg-ajalt tarvis minna.