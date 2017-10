Riigikogu liige Olga Ivanova ütles, et ta ei usu, et ta kandideerib 2019. aastal riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Keegi teda ühtegi teise nimekirja kutsunud ei ole, aga ta on pakkumistele avatud.

Ivanova tegi kohalikel valimistel koos Edgar Savisaarega Tallinnas valimisliitu, mis jäi aga napilt linnavolikogust välja.

Mingit kindlat tulevikuplaani tal ei ole. „Vaatame, mis elu toob,“ ütles Ivanova.

Refereeritud artikli täisteksti loe Delfist.