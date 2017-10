Rokikuningannaks tituleeritud Tina Turner naasis üle pika aja rambivalgele.

77aastane lauljanna on viimastel aastatel hoidnud madalat profiili - eks alanud tema karjäär juba 1950. aastatel. Ent 11 Grammy auhinna laureaat osales Londonis tema elust rääkiva muusikali „Tina the Musical“ pressiüritusel.

Veebiväljaande Metro teatel esietendub muusikal, mille tegijad lubavad lauljanna elust avaldada ennenägematult palju detaile ja valupunkte, järgmise aasta aprillis. Tina Turnerit kehastab Adrienne Warren, lavastaja on rahvusvaheliselt nimekas Phyllida Lloyd (“Mamma mia!“, „Raudne leedi“).

„Mulle on tõesti tähtis, et mul oleks võimalus kogu oma lugu jagada," on Turner öelnud. „Olen nii õnnelik, et mu uue muusikali maailmaesietendus toimub just Londonis, linnas, mis on mulle väga tähtis."