Et eesti kultuur mehele armas on, sellest annab aimu ka tema hiljutine raamat „Kahekõned Kalevipojaga“.

„See on mu juurtele väga hea ja aitab mul meeles pidada, et olen eestlasena sündinud ja eestlaseks jään,“ selgitab Toomepuu Eestis käimise kasulikkust.

Jüri Toomepuu, kes pikka aega Eestist ära oli, tunnistab, et tuli kodumaale tagasi juuri kastma. Ühtlasi leidis mees aega, et valimiste ajal Eesti poliitmaastikuga taastutvuda ning kodumaa noori kiita.

Eksiilis valitsuse sõjaminister, Eesti Kongressi saadik ja VII riigikogu liige Toomepuu tunnistab, et on pikka aega eemal olnud ka poliitikast. „Ma olen rohkem rahvuspoliitik kui parteipoliitik,“ selgitab Toomepuu ning lisab, et kõige tähtsam on eestluse püsimajäämine. Noortele poliitikutele soovitab ta just Eesti ja eestlusega seotud teemadele rõhku asetada.

Erinevalt neist, kes arvavad, et noorus on hukas, leiab Toomepuu, et Eesti noored on hakkajad.

„Mulle meeldib praeguses Eestis, et meil on väga palju andekaid, eriti noorte hulgas. Täna sõitsin elus esimest korda Taxifyga ja mul on rõõm näha, et noor, andekas 19-aastane Eesti poiss sai selle asjaga hakkama!“ ei ole ta kiidusõnadega kitsi.