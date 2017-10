Endine USA president Barack Obama (56) on pärast mõne kuu möödumist poliitikasse naasnud, osaledes New Jersey ja Virginia kuberneride valimisüritusel.

Kohtumisel, kus Obama osales, oli teemaks valimiskampaaniate rahastamine, kirjutab Chicago Tribune. Kuuldavasti on endine president rohkem avalikke esinemisi plaaninud aasta lõppu, toetamaks eelpool nimetatud osariikide demokraatidest kandidaate. „Obama näib olevat otsustanud olla aktiivne ja aktiivne endine president, kes mängib rolli erinevates küsimustes ning osaleb poliitikas,“ ütles Rutgersi ülikooli professor David Greenberg.

Osariikide uued kubernerid valitakse tuleva aasta 7. novembril.

Vankumatu populaarsus

Barack Omaba on seni hoidnud äärmiselt madalat profiili, meenutab väljaanne, tuletades meelde, et ta pole kordagi reageerinud Trumpi admisitratsiooni korrapärastele püüetele hävitada tema poolt loodud süsteeme.

NBC Newsi ja Wall Street Yournali augustis korraldatud küsitluse põhjal on USA esimene mustanahline president rahva hulgas endiselt väga hinnatud. 51% ameeriklastest teatas, et neil on Obama kohta positiivne arvamus, 35% väitis aga vastupidist.