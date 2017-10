Eilsel riigikogus toimunud 2017 aasta riigieelarve muutmise eelnõu ja 2018. aasta eelarve eelnõu esimesel lugemisel hämmastas paljusid rahandusminister Toomas Tõniste väide, et aktsiisitõusudega on üle piiri mindud.

Rahandusminister tunnistas ka, et ta ei tea, miks aktsiise tõstetakse. "Ettevõtjana olen ma selle koha pealt murelik, et kui lihtsalt siin saalis tehakse maksuotsuseid, mis mõjutavad meie ettevõtluskeskkonda. Kui vaid aktsiisi tõstmise, lisaks ennaktempos tõstmise puhul oleks tol hetkel siin keegi mul abiks olnud ja öelnud, miks me neid tõstame," nentis ta.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles peaministri ülesannetes justiitsminister Urmas Reinsalu, et rahandusminister ei olnud segaduses seda öeldes, vaid väljendas tervemõistuslikult, et igal maksul peab olema taodeldav mõju.

"Kui maksutõus toob kaasa äraspidiselt maksutulu langemise, siis tuleb sellele otsa vaadata ja kindlasti valitsus on selleks valmis. Selge on see, et tuleb olla ratsionaalne. Oleme korrigeerinud mitmeid maksupoliitilisi samme, mida tegi eelmine valitsus - jätsime ära aastaks 2019 planeeritud diisli tõusu, see oli ratsionaalne otsus, mis puudutas meie vedajate konkurentsivõimet; jätsime ära ka selle aasta algusest jõustuma pidanud majutusasutuste käibemaksu tõusu. Rahandusminister väljendas tervemõistuslikku seisukohta, mitte dogmaatilist seisukohta, et maks iga hinna eest."

Kadri Simson lisas, et rahandusministeerium jälgib pidevalt naaberriikde maksupoliitikat ja järgmisel aastal jõuame me olukorda, kus Lätis on bensiiniaktsiis kõrgem kui Eestis.