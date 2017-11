Olen korduvalt mõelnud hammaste valgendamise peale, kuid ühel või teisel põhjusel sellest loobunud. Nüüd sean sammud Tallinnas Roosikrantsi tänaval asuvasse ilukeskusesse Royal Esthetic, et proovida ära fotovalgendamine.

Kuigi mind ootab ees hambaprotseduur, siis on Royal Estheticu salong kõike muud kui arsti ooteruum. Juba sisse astudes tekib hubane meeleolu – toas on palju lilli, lai akvaarium, suurejoonelised lühtrid, pehmed tugitoolid ja rahustavates toonides seinad.

Mulle lisab enesekindlust fakt, et preparaadid, millega tehakse fotovalgendust, ei sisalda vesinikperoksiidi. Seetõttu on kõik täiesti ohutu ja protseduuri on heaks kiitnud terviseamet.

Enne protseduuri algust ulatab sõbralik administraator mulle ankeedi, kuhu tuleb kirja panna oma isikuandmed, milliseid ravimeid tarvitan ja kas mul on mingeid haigusi. Edasi suunatakse mind väikesesse ruumi, mis meenutab rohkem massaažituba kui hambaarsti kabinetti. Meister Anna palub mul pikali visata ning paneb teki peale.

Kõigepealt teeme näidiste peale kindlaks minu hammaste praeguse tooni – selleks, et pärast fotovalgendust oleks võrdlusmoment. Rõõmustan, et minu hammaste praegune toon on valgemate hulgas. Aga mis mind siis sel juhul üldse ajendas seda protseduuri katsetama? Tõepoolest, mul ei ole väga kollased hambad, aga staarinaeratust ka pole. Varasemalt olen proovinud erinevaid valgendavaid hambapastasid ja pulbreid, kuid pole nendega üdini rahule jäänud. Sisimas igatsen veidi säravamat naeratust.

Pärast hammaste valgendamist millestki loobuma ei pea

"Mitte midagi valusat pole. Kõigepealt paneme peale kaitsekontuuri ning seejärel kanname kolm korda valgendavat geeli peale," selgitab Anna, mis mind ees ootab.

Nagu Anna naljatamisi (või päriselt?) ütleb, siis nüüd võib magama jääda! Ja uni tuleb tõepoolest peale – taustal mängiv lõõgastav muusika ja veevulin viivad mind mõtteis rännakule suvisesse randa. Hea on olla.

Samal ajal tegutseb Anna usinalt. Ta kannab peale valgendava geeli ning mul tuleb 12 minutit olla UV-lambi all. Aja möödudes naaseb meister tuppa, puhastab hammastelt eelmise kihi ja paneb uue. Niimoodi kaks korda veel.

Ligi tunni pärast on protseduur läbi. Anna ulatab mulle klaasi suuloputusvedelikuga ning loputan suud seni, kuni tunnen, et geeli enam pole. Vaatan peeglisse: hambad on nii puhtad ja valged!

Võrdleme praegust tooni varasemaga ning selgub, et hambad on valgenenud kuue tooni võrra. Sealjuures on võimalik valgendada isegi 15 tooni võrra! Muide, hiljuti käis Royal Estheticu fotovalgendamises üks 80-aastane proua, nii et protseduur on sobiv kõigile…

Suure kohvisõbrana tunnen muret, kas võin järgnevatel päevadel seda tarbida. "Kui oled harjunud kohvi jooma, siis ei pea millestki loobuma,“ julgustab Anna. Teadmiseks pean aga võtma, et järgmised poolteist tundi ei tohi midagi süüa.

Kui kaua aga selline valge tulemus kestab? "See sõltub inimesest,“ nendib Anna. "Kui juuakse väga tihti kohvi või veini, siis umbes kolm-neli kuud. Kui mitte, siis pool aastat. Mõnel püsib tulemus lausa kaks aastat!“

Usun, et poole aasta pärast olen taas Anna juures fotovalgendusel. Tõeliselt ilus on vaadata, kui hambad sedavõrd säravad!

Royal Esthetic pakub praegu fotovalgendust 59 euroga. Tavahind on 129 eurot. Vaata täpsemalt SIIT!