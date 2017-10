Sel reedel, 20.oktoobril tuksuvad kõigi tumedama trummi ja bassi armastajate südamed taas peorütmis, sest Tallinnas klubis Factory kütab tantsupõranda kuumaks Hollandist pärit Black Sun Empire.

Tallinnat viimati 2010.aastal külastanud trummi ja bassi suurnimi on tagasi Eestis sel aastal avaldatud albumi “The Wrong Room” tuuri raames ning tervitab kohalike fänne peovõlurite saatel siit ja kaugemalt.

Kolmik Rene Verdult, Micha Heyboer ja Milan Heyboer esindavad 2000.aastal tugevalt orbiidile lennanud Black Sun Empire unikaalset stiili ja heli, tuues kuulajani parima tumeda ja tech’iga vürtsitatud tantsusõbraliku trummi ja bassi. Ohtrad singlid ja kuus stuudioalbumit on 1993.aastast alates koos muusikat teinud mehed muusikažanri tugevateks juhtfiguuriteks teinud. Muljetavaldavad oskused plaadimängijate taga ja inspireerivad produktsioonid on viinud Black Sun Empire’i Hollandist välja laia maailma. Mehed on tuuritanud planeedi Maa risti ja põiki läbi ning esinenud maailmakuulsatel festivalidel nagu Glastonbury, Tomorrowland ja Electric Daisy Carnival. Black Sun Empire jätkab oma kasvava reputatsiooni ehitamist kui üks erutavamaid ja terviklikumaid artiste. Nende label Blackout kasvab jõudsalt kõrgelt hinnatud ja kauaoodatud reliiside ja regulaarsete showcase’idega üle kogu maa.