Prantsusmaa parlamendi alamkoda kiitis oktoobri alguses heaks uue terrorismivastase seaduse, mille kohaselt võib politsei ilma kohtu loata läbi otsida inimeste kodusid ning keelata neil piirkonnast lahkumast.

Seaduse kohaselt on ametivõimudel lubatud ohustatud kohtades, näiteks raudteejaamades ja lennujaamades, kasutada inimeste ja autode läbiotsimiseks vastavaid turvatõkkeid, kirjutab BBC. Lisaks võib sulgeda mošeesid, kui on kahtlusi, et neis toimuv tegevus on kantud radikaalsest ideoloogiast.

Seaduse eesmärgiks oli leevendada eriolukorda, mis esmakordselt kuulutati välja pärast 2015. aasta 13. novembril aset leidnud terrorirünnakuid. Alates sellest ajast on eriolukorda pikendatud juba kuus koda. Valitsus oli üksmeelel, et kestvat hädaolukorda ei saa nimetada demokraatlikuks.

Enamik prantslasi on uue seaduse heaks kiitnud, kuid siiski on selle vastu pahameelt üles näidanud mõned inimõiguste rühmitused. Ajalehe Le Figaro hiljutise küsitluse tulemusena selgus, et uute meetmete kehtestamist pooldab 57% prantslastest.

Seaduse poolt hääletas 415 parlamendi liiget, vastu oli 127 ja erapooletuid 19 ning see peaks jõustuma veel enne järgmist hädaolukorra pikendamist 1. novembril.