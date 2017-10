Sambutan dan doa dari anak anakku tercinta @hadigenetics , yaitu @alexdanielhadi dan @dennishadii di acara birthday party (ulang tahun yg ke 50) ku... Thanks you so much my sons...love you both😘😘💋💋❤❤ . #goldenage #50th #50thyearsold #mybirthday #mybirthdayparty #family #HadiUnited #HadiFamily #MamaHadi #MamaHadiAtFifty #26Sept2017

A post shared by Puspa Dewi (@puspadewihc) on Oct 1, 2017 at 7:59pm PDT