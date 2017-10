Selle loo peategelasteks on samuti kunagised legendaarsed filmi- ja teatrikunsti diivad Bette Davis ja Joan Crawford, kes on mõlemad ka Oscari pälvinud. Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik vahendid lubatud. Mõlemad kiristavad hambaid, aga peidavad selle teeseldud naeratuse taha. Rafineeritud solvangud ja vaimukused lendavad mõlemas suunas ja kumbki ei kavatse alla anda.

Helgi Sallo on kinnitanud ühes oma varasemas intervjuus, et rivaalitsemine tema ja Katrini vahel on suuremas osas väljamõeldis, kui välja arvata üks ja ainus suurem intsident. See oli muusikali «Kabaree» ajal, kui oldi kindlad, et Katrin teeb esietenduse. Ja siis mõeldi viimasel minutil ringi ja esietenduse au sai endale hoopis Sallo. Viimane on ka avameelselt tunnistanut, et on seda piina aastaid oma südames kandnud, aga selle hiljem siiski Karismaga selgeks rääkinud ja vimma diivade vahel enam pole.