Beyoncé Knowlesi endise ansambli Destiny's Child liige Michelle Williams tunnistas, et kannatas kuulsuse tipul olles põhjatu depressiooni all ning kaalus enesetappu.

37aastane lauljanna rääkis saates „The Talk“, et kannatas depressiooni all 13. eluaastast saadik. Masendus jätkus läbi teismeea ning ka 20. eluaastates, kui Michelle, Beyoncé ja Kelly Rowland Destiny's Childiga maailmakuulsaks said.