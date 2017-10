Kataloonia liidrilt Carles Puigdemontilt oodati täna kella 11-ni selget vastust, kas tema 10. oktoobril allkirjastatud Kataloonia iseseisvusdeklaratsioon oli ametlik või ei.

Väljaande Independet andmeil teatas Puigdemont, et on valmis kuulutama Kataloonia isesesivust juhul, kui talle ei võimaldata läbirääkimsi Hispaania keskvalitsuega. Siiski ei täpsustanud ta jätkuvalt, kas oktoobri alguses tema allakirja saanud deklaratsioon on ametlik või mitte. Kiri jõudis valitsuseni mõni minut enne tähtaega.

Varem oli Hispaania hoiatanud, et kui selget vastust ei saabu, peatatakse piirkonna autonoomia ehk võetakse kasutusele Hispaania põhiseaduse artikkel 155, vahendab BBC.

Väljaande andmeil kavatsebki Hispaania Kataloonia osalise iseseisvuse peatamisega algust teha juba eeloeval laupäeval.

Usutakse, et Puigdemont jätkaks sellisel juhul Kataloonia defineerimist sõltumatu riigina ja see võib kaasa tuua tsiviilrahutusi.